كتائب شهداء الأقصى – جنين: مقاتلونا يواصلون التصدي لقوات العدو الاسرائيلي في مدينة ومخيم جنين ويستهدفونها في مختلف المحاور بالرصاص والعبوات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 05:38

كتائب شهداء الأقصى – جنين: مقاتلونا يواصلون التصدي لقوات العدو الاسرائيلي في مدينة ومخيم جنين ويستهدفونها في مختلف المحاور بالرصاص والعبوات

منذ 51 mins 28 August، 2024
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