قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2024 - 05:38

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة المحتلة

منذ 52 mins 28 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة