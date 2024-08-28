قوات العدو الاسرائيلي تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه طوباس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 05:36

قوات العدو الاسرائيلي تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه طوباس بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 28 August، 2024
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