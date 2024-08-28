سرايا القدس: نطلق على المعركة التي نخوضها في الضفة الغربية اسم “رعب المخيمات” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 04:08

سرايا القدس: نطلق على المعركة التي نخوضها في الضفة الغربية اسم “رعب المخيمات”

منذ 10 mins 28 August، 2024
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