حركة المجاهدين: العدوان الصهيوني على الضفة جزء من الحرب المفتوحة التي تستهدف الشعب الفلسطيني بكامله – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 04:06

حركة المجاهدين: العدوان الصهيوني على الضفة جزء من الحرب المفتوحة التي تستهدف الشعب الفلسطيني بكامله

منذ 24 mins 28 August، 2024
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