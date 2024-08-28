حركة المجاهدين: نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الصهيوني الهمجي الجديد ضد أهلنا في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2024 - 04:06

حركة المجاهدين: نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الصهيوني الهمجي الجديد ضد أهلنا في الضفة المحتلة

منذ 30 mins 28 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة