اعلام العدو: عدد كبير من جنود الجيش الاسرائيلي وصلوا إلى مخيم الفارعة في طوباس بالضفة على متن مروحيات عسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 02:34

اعلام العدو: عدد كبير من جنود الجيش الاسرائيلي وصلوا إلى مخيم الفارعة في طوباس بالضفة على متن مروحيات عسكرية

منذ 39 mins 28 August، 2024
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