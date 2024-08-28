اشتباكات مع قوات العدو الاسرائيلي بمحيط مخيم طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2024 - 01:04

اشتباكات مع قوات العدو الاسرائيلي بمحيط مخيم طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 54 mins 28 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة