زاهر جبارين: ️نتنياهو يتحمل كل المسؤولية في عدم التوصل لاتفاق بشأن غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 23:32

زاهر جبارين: ️نتنياهو يتحمل كل المسؤولية في عدم التوصل لاتفاق بشأن غزة

منذ 45 mins 27 August، 2024
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