زاهر جبارين: ️ليعلم بن غفير أن مصيره سيكون كمصير كل المتطرفين الذين قاموا بالاعتداء على مقدساتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 23:32
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المقاومة الاسلامية شنت هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل
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زاهر جبارين: ️ليعلم بن غفير أن مصيره سيكون كمصير كل المتطرفين الذين قاموا بالاعتداء على مقدساتنا
منذ 47 mins
27 August، 2024
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