رئيس حركة حماس بالضفة المحتلة زاهر جبارين: ️صورة الوحدة الفلسطينية هي التي يجب أن تجسد في هذه المرحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 23:32

رئيس حركة حماس بالضفة المحتلة زاهر جبارين: ️صورة الوحدة الفلسطينية هي التي يجب أن تجسد في هذه المرحلة

منذ 49 mins 27 August، 2024
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