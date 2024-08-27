‌‏المقاومة الإسلامية تشن هجوماً جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏قيادة “كتيبة السهل” في ثكنة “بيت هلل” ردًا على ‌‏‌‏الاعتداء الإسرائيلي الذي طال بلدة المجادل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 22:00

‌‏المقاومة الإسلامية تشن هجوماً جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏قيادة “كتيبة السهل” في ثكنة “بيت هلل” ردًا على ‌‏‌‏الاعتداء الإسرائيلي الذي طال بلدة المجادل

منذ 1 ساعة 27 August، 2024
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