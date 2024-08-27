اعلام العدو: وقوع اصابة نتيجة انفجار طائرة مسيرة في منطقة “اصبع الجليل” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 22:00

اعلام العدو: وقوع اصابة نتيجة انفجار طائرة مسيرة في منطقة “اصبع الجليل”

منذ 1 ساعة 27 August، 2024
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