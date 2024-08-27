مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف مدينة الخيام جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 22:00
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الباخرة الجزائرية وصلت الى لبنان وتحمل 30 الف طن من الفيول أويل على شكل هبة لتشغيل معامل الكهرباء
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف مدينة الخيام جنوبي لبنان
منذ 1 ساعة
27 August، 2024
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