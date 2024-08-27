مراسل المنار: جنود العدو الاسرائيلي يطلقون رشقات من “مقنبلات الماكلير” بإتجاه العباسية الحدودية والمجيدية في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 27 2024 - 17:26

مراسل المنار: جنود العدو الاسرائيلي يطلقون رشقات من “مقنبلات الماكلير” بإتجاه العباسية الحدودية والمجيدية في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 27 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة