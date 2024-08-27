المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مبانٍ يستخدمها جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 17:26
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المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف بمحلقة انقضاضية
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مبانٍ يستخدمها جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة
منذ 1 ساعة
27 August، 2024
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