المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف الاسرائيلية بمحلقة إنقضاضية وأصابوها ‏إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 17:24

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف الاسرائيلية بمحلقة إنقضاضية وأصابوها ‏إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها

منذ 1 ساعة 27 August، 2024
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