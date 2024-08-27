الامام الخامنئي: اذا لم نصل الى اسس الذكاء الاصطناعي فقد يشكلون وكالة للذكاء الاصطناعي في العالم مثل الطاقة الذرية ويعيقون تقدم البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 12:50

الامام الخامنئي: اذا لم نصل الى اسس الذكاء الاصطناعي فقد يشكلون وكالة للذكاء الاصطناعي في العالم مثل الطاقة الذرية ويعيقون تقدم البلاد

منذ 19 mins 27 August، 2024
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