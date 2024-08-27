زعيم حزب “اسرائيل بيتنا” افيغدور ليبرمان: الحكومة الحالية أسوأ حكومة في تاريخ “إسرائيل” ويجب تغييرها بسرعة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 12:50

زعيم حزب “اسرائيل بيتنا” افيغدور ليبرمان: الحكومة الحالية أسوأ حكومة في تاريخ “إسرائيل” ويجب تغييرها بسرعة

منذ 2 ساعة 27 August، 2024
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