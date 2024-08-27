وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد و 3 إصابات جراء إطلاق مستوطنين النار على مواطنين في قرية وادي رحال قضاء بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 09:48

وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد و 3 إصابات جراء إطلاق مستوطنين النار على مواطنين في قرية وادي رحال قضاء بيت لحم

منذ 44 mins 27 August، 2024
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