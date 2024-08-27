قوات الشهيد عمر القاسم: قصفنا مساء أمس تجمعاً لجنود وآليات العدو المتوغلين في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح بقذائف الهاون الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 09:48

قوات الشهيد عمر القاسم: قصفنا مساء أمس تجمعاً لجنود وآليات العدو المتوغلين في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح بقذائف الهاون الثقيل

منذ 1 ساعة 27 August، 2024
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