ارتفاع عدد الشهداء الى 5 في استهداف شقة تعود لعائلة النعسان ويتواجد بها نازحين من عائلة الصفدي في محيط عمارة التاج بشارع اليرموك وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 06:46

ارتفاع عدد الشهداء الى 5 في استهداف شقة تعود لعائلة النعسان ويتواجد بها نازحين من عائلة الصفدي في محيط عمارة التاج بشارع اليرموك وسط مدينة غزة

منذ 1 ساعة 27 August، 2024
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