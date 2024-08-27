مستوطنون صهاينة يطلقون النار باتجاه منازل الفلسطينيين في بيت لحم بالضفة المحتلة ما أدى الى إصابة 4 أشخاص على الأقل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 00:40

مستوطنون صهاينة يطلقون النار باتجاه منازل الفلسطينيين في بيت لحم بالضفة المحتلة ما أدى الى إصابة 4 أشخاص على الأقل

منذ 57 mins 26 August، 2024
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