محمد الهندي: ما تحققه المقاومة من إنجازات في قطاع غزة هو ما سيحمي الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 00:40

محمد الهندي: ما تحققه المقاومة من إنجازات في قطاع غزة هو ما سيحمي الضفة الغربية المحتلة

منذ 58 mins 26 August، 2024
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