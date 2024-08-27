محمد الهندي: الجانب المصري أعلن رفضه بقاء “إسرائيل” على محور فيلادلفيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 00:40

محمد الهندي: الجانب المصري أعلن رفضه بقاء “إسرائيل” على محور فيلادلفيا

منذ 58 mins 26 August، 2024
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