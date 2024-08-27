محمد الهندي: الوسطاء مدعوون للضغط على “إسرائيل” ومعبر رفح شأن فلسطيني داخلي ولا يمكن أن يفرض علينا أي طرف كيفية إدارته – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 00:38

محمد الهندي: الوسطاء مدعوون للضغط على “إسرائيل” ومعبر رفح شأن فلسطيني داخلي ولا يمكن أن يفرض علينا أي طرف كيفية إدارته

منذ 1 ساعة 26 August، 2024
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