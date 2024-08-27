نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي: الولايات المتحدة لا تضغط على “إسرائيل” في المفاوضات ونتنياهو لا يريد الوصول إلى اتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 00:38

نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي: الولايات المتحدة لا تضغط على “إسرائيل” في المفاوضات ونتنياهو لا يريد الوصول إلى اتفاق

منذ 1 ساعة 26 August، 2024
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