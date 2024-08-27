3 شهداء وعدد من الجرحى باستهداف العدو الاسرائيلي لشقة في بناية التاج بمنطقة اليرموك غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 00:38

3 شهداء وعدد من الجرحى باستهداف العدو الاسرائيلي لشقة في بناية التاج بمنطقة اليرموك غرب مدينة غزة

منذ 1 ساعة 26 August، 2024
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