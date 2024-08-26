5 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى بقصف طيران العدو الاسرائيلي مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 23:08

5 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى بقصف طيران العدو الاسرائيلي مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 14 mins 26 August، 2024
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