قوات العدو الاسرائيلي تطلق النار وقنابل الإنارة وتفتش الأراضي بمحيط بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 23:08

قوات العدو الاسرائيلي تطلق النار وقنابل الإنارة وتفتش الأراضي بمحيط بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 37 mins 26 August، 2024
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