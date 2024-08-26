كتائب القسام: استهدفنا مواقع العدو الاسرائيلي في مغتصبات “كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة” بعدد من صواريخ “رجوم” عيار 114ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 23:08

كتائب القسام: استهدفنا مواقع العدو الاسرائيلي في مغتصبات “كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة” بعدد من صواريخ “رجوم” عيار 114ملم

منذ 48 mins 26 August، 2024
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