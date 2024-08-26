اعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في “نتوعا” بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 21:36

اعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في “نتوعا” بالجليل الغربي

منذ 13 mins 26 August، 2024
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