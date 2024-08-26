المقاومة الإسلامية شنت ‏هجوما جويا ‏بسرب من المسيّرات الانقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 بجيش العدو الاسرائيلي في اييليت هشاحر مستهدفة ‏أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت ‏أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 26 2024 - 21:36

المقاومة الإسلامية شنت ‏هجوما جويا ‏بسرب من المسيّرات الانقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 بجيش العدو الاسرائيلي في اييليت هشاحر مستهدفة ‏أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت ‏أهدافها بدقة

منذ 31 mins 26 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة