شهيدة ومصابون من النازحين برصاص العدو الاسرائيلي في منطقة الإقليمي جنوب خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 20:04

شهيدة ومصابون من النازحين برصاص العدو الاسرائيلي في منطقة الإقليمي جنوب خانيونس بغزة

منذ 57 mins 26 August، 2024
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