مراسل المنار: مسيّرات انقضاضية عبرت الحدود بإتجاه الأراضي المحتلة بالجليل الغربي وتفعيل صافرات الانذار في 15 مستعمرة صهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 26 2024 - 20:04

مراسل المنار: مسيّرات انقضاضية عبرت الحدود بإتجاه الأراضي المحتلة بالجليل الغربي وتفعيل صافرات الانذار في 15 مستعمرة صهيونية

منذ 53 mins 26 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة