مراسل المنار: معلومات عن اختراق مسيّرات انقضاضية ووصولها الى منطقة “إيليت هشاحر” في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 20:04

مراسل المنار: معلومات عن اختراق مسيّرات انقضاضية ووصولها الى منطقة “إيليت هشاحر” في الجليل الأعلى

منذ 1 ساعة 26 August، 2024
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