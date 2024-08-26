استشهاد اربعة فلسطينيين على يد الاحتلال في الضفة الغربية

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد اِياد عايد عبد النجار ستةٌ واربعونَ عاما، برصاصِ قواتِ الاحتلال في بلدة يطا جنوب الخليل.

كما زفَّت سرايا القدس الشهيدين في كتيبة جنين، عدي أبو ناعسة ومصعب حسان مقصقص، اللذين ارتَقيا مساءَ الأحد، إثر إصابتهما في عملية اطلاق نار استَهدفت مركبةً كانا يستقِلّانِها قرب سلفيت.

كما زَفّت سرايا القدس المجاهدَ في كتيبة طوباس الشهيد يزن مسلماني.

اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحام الاحتلال مدن الضفة

في هذا الوقت واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين اقتحاماتها اليومية لمدن وبلدات الضفة، حيث نفذت اعتقالات في صفوف المواطنين.

فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم ثلاثة مواطنين من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت برقة، وداهمت عددا من المنازل في الحارة الغربية وعبثت في محتوياتها، واعتقلت المواطنين أسيد دسوقي، وحارث صلاح، والأسير المحرر معن صلاح.

وفي نابلس أيضا، قالت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي راس العين وأطراف البلدة القديمة وانتشرت في المنطقة وسط محاصرة أحد المنازل؛ لتعتقل الأسير المحرر حسن الصفدي بعد مداهمة منزله، وقد أُفرج عنه منذ نحو شهر.

في حين اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ا، فجرا مدينة قلقيلية، من مدخلها الشرقي وداهمت عددا من المنازل والبنايات السكنية، واعتقلت متيم رضوان، و لؤي جبر، و عمار دويكات، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في محيط دار الأيتام في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وحي القرعان ومنطقة الصحة الجديدة ومنطقة الاتصالات القديمة بالمدينة.

وفي جنوب الضفة، أغلق الاحتلال، طريق المنشية جنوب بيت لحم، بالسواتر الترابية، علما أنها تربط الريف الجنوبي بالمحافظة.

المصدر: قناة المنار + مواقع