الخارجية الإيرانية: المعادلة الاستراتيجية تغيرت وأسطورة الجيش الذي لا يقهر أصبحت شعارا فارغا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 13:46

الخارجية الإيرانية: المعادلة الاستراتيجية تغيرت وأسطورة الجيش الذي لا يقهر أصبحت شعارا فارغا

منذ 1 ساعة 26 August، 2024
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