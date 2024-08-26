جيش العدوّ: استلمنا أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأميركية منذ الـ7 من أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 13:46

جيش العدوّ: استلمنا أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأميركية منذ الـ7 من أكتوبر

منذ 2 ساعة 26 August، 2024
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