مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي استهدفت بلدة طيرحرفا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 13:44

مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي استهدفت بلدة طيرحرفا جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 26 August، 2024
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