كتائب القسام: تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا في قوة قوامها 5 جنود تقدمت للمكان وأوقعوهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 12:06

كتائب القسام: تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا في قوة قوامها 5 جنود تقدمت للمكان وأوقعوهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 33 mins 26 August، 2024
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