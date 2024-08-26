كتائب القسام: تنفيذ كمين محكم استهدف قوة صهيونية تحصنت بأحد المنازل بقذيفة”TBG” مضادة للتحصينات وقذيفة أخرى مضادة للأفراد في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 12:04

كتائب القسام: تنفيذ كمين محكم استهدف قوة صهيونية تحصنت بأحد المنازل بقذيفة”TBG” مضادة للتحصينات وقذيفة أخرى مضادة للأفراد في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 32 mins 26 August، 2024
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