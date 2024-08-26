حركة النجباء: نبارك للأخوة في حزب الله هذا النصر المؤزر في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة على وجه العموم بتوجيه ضربات دقيقة لمواقع عسكرية واستخبارية في عمق العدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 12:04

حركة النجباء: نبارك للأخوة في حزب الله هذا النصر المؤزر في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة على وجه العموم بتوجيه ضربات دقيقة لمواقع عسكرية واستخبارية في عمق العدو الصهيوني

منذ 44 mins 26 August، 2024
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