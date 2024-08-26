“يديعوت أحرونوت” العبرية: لقد عدنا إلى نقطة الصفر وهذا لا يحل تحول مساحة كاملة من الأرض في “إسرائيل” إلى منطقة حرب مهجورة الأمر الذي يزداد سوءًا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 10:26

“يديعوت أحرونوت” العبرية: لقد عدنا إلى نقطة الصفر وهذا لا يحل تحول مساحة كاملة من الأرض في “إسرائيل” إلى منطقة حرب مهجورة الأمر الذي يزداد سوءًا

منذ 10 mins 26 August، 2024
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