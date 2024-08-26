مدفعية الاحتلال تستهدف شمال بلدة المغراقة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 06:58

مدفعية الاحتلال تستهدف شمال بلدة المغراقة وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 26 August، 2024
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