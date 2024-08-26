قوات الاحتلال تعتـقل الأسير المحرر متيم رضوان بعد مداهمة منزله بمدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 05:10
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قوات الاحتلال تعتـقل الأسير المحرر متيم رضوان بعد مداهمة منزله بمدينة قلقيلية
منذ 34 mins
26 August، 2024
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