وفاة رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سليم الحص بعد صراع طويل مع المرض – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 17:48

وفاة رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سليم الحص بعد صراع طويل مع المرض

منذ 2 يوم 25 August، 2024
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