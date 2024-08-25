مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية يستهدفون منظومة فنية في موقع ‏المنارة بمحلقة هجومية انقضاضية أصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 16:16

مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية يستهدفون منظومة فنية في موقع ‏المنارة بمحلقة هجومية انقضاضية أصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى تدميرها

منذ 12 mins 25 August، 2024
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