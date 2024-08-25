رابطة علماء اليمن: نبارك الرد الأولي لحزب الله على الكيان الصهيوني وعمليات القوات المسلحة اليمنية في البحار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 16:16
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث حول التطورات الأخيرة الساعة السادسة من مساء اليوم
إعلام العدو: 3 مروحيات نقلت قتلى ومصابين إلى مستشفى شعاري تسيدك في القدس من قطاع غزة
حماس: ندين بأشد العبارات قيام جنود صهاينة بحرق نسخ من القرآن الكريم خلال اقتحامهم وتدنيسهم لمسجد بني صالح شمال قطاع غزة
وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة بناء لدعوة من الوسطاء للإطلاع على نتائج المفاوضات الأخيرة
اعلام العدو: مقتل جندي في الجيش الاسرائيلي في عملية قنص في قطاع غزة
كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية مدرعة ضمن كمين جنوب حي الزيتون بمدينة غزة
كتائب الأقصى: دكَّ مقاتلونا تحشدات وآليات العدو الصهيوني المتواجدة بمحور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل
رابطة علماء اليمن: نبارك الرد الأولي لحزب الله على الكيان الصهيوني وعمليات القوات المسلحة اليمنية في البحار
منذ 1 ساعة
25 August، 2024
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