إعلام العدو: عشرات الرحلات ستؤجل أو تلغى بشكل كامل على الرغم من استئناف العمل في مطار بن غوريون – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 11:42

إعلام العدو: عشرات الرحلات ستؤجل أو تلغى بشكل كامل على الرغم من استئناف العمل في مطار بن غوريون

منذ 43 mins 25 August، 2024
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